Kaan'ı bu yıl uçuracağız: TUSAŞ yerli üretim ve gençlere yatırım mesajı

TUSAŞ'ın KAAN hedefi ve gençlere yönelik adımları

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Genç Nesille 6. Nesil' programında öğrencilere kurumun güncel projelerini, üretim kapasitesini ve istihdam olanaklarını anlattı. Demiroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada özellikle yerli hava platformlarına verilen önemi vurgulayarak KAAN'ın bu yıl uçurulmasının planlandığını söyledi.

kampüste yerli üretimin kapsamı:

Demiroğlu, TUSAŞ'ın kampüsünde eşine az rastlanır bir üretim çeşitliliği bulunduğunu belirterek, burada 5. nesil KAAN'ın tasarlanıp, üretildiğini ve test edildiğini aktardı. İlave olarak HÜRJET'in tasarım, üretim ve seri üretim süreçlerinin sürdüğünü; HÜRKUŞ'un silahlı versiyonları, ATAK ve GÖKBEY gibi platformların da aynı tesislerde üretildiğini söyledi. Konuşmada sıralanan diğer projeler arasında ANKA, AKSUNGUR, ANKA-3, ŞİMŞEK, SÜPER ŞİMŞEK, TÜRKSAT-6A, İMECE ve GÖKTÜRK yer aldı. Demiroğlu, haberleşme ve gözetleme uydularının da bu tesislerde tasarlanıp üretildiğini ve uzay şartlarında test edilebildiğini vurguladı.

güç ve yetkinlik vurgusu:

Güçlü bir üretim altyapısına sahip olmanın ülke güvenliği için zorunlu olduğunu ifade eden Demiroğlu, son 10–20 yıldaki atılımların bu gereklilikten kaynaklandığını belirtti. Konuşmasında, bölgedeki jeopolitik risklere dikkat çekerek güçlü olmanın yalnızca ayakta kalmayı değil, ülkenin ve bölgenin istikrarını sağlama sorumluluğunu da beraberinde getirdiğini söyledi. Demiroğlu, bu nedenle TUSAŞ ve benzeri kuruluşların yerli ve millî üretime odaklandığını dile getirdi.

geleceğin yetkinlikleri ve gençlere tavsiyeler:

Gençlere hitaben konuşan Demiroğlu, günümüz savunma ve havacılık çalışmalarında disiplinler arası yetkinliklerin önemine işaret etti. Havada, karada, denizde, uzayda ve siber alanda çalışıldığını söyleyen Demiroğlu, 'sadece bir işi yaparım' anlayışının artık yeterli olmadığını, bir alanda çok iyi olurken diğer alanlarda da yeterli bilgiye sahip olunması gerektiğini vurguladı. İkinci yabancı dil, alan dışı farkındalık ve yerle irtibat kurabilmenin başarı için gereklilik olduğuna dikkat çekti ve gençlerin 'daha iyi' olmaları gerektiğini söyledi.

staj ve işe alım süreçleri:

Demiroğlu, TUSAŞ'ta staj imkânları ve işe alım süreçlerinde birçok kriterin değerlendirildiğini belirtti. Kastamonu Üniversitesi ile yapılması planlanan protokolle başarılı öğrencilerin staj programlarına alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Konuşma sonunda Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından Demiroğlu'na teşekkür belgesi ve tablo takdim edildi.

Etkinlikte öne çıkan mesajlar, TUSAŞ'ın yerli ve entegre üretim kapasitesini güçlendirme kararlılığı ile genç yeteneklere yatırım yapma stratejisiydi. Demiroğlu'nun ifadeleri, KAAN başta olmak üzere programların hem teknik olgunluğa eriştiğini hem de önümüzdeki dönemde sahada test edilmeye hazırlandığını gösteriyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİNDE, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEN TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ DR. MEHMET DEMİROĞLU, "KAAN’I İNŞALLAH BU YIL UÇURACAĞIZ. KAAN ŞU AN TÜRKİYE’DE HAVACILIK ALANINDA YAPTIĞIMIZ EN YERLİ PROJE DİYEBİLİRİM" DEDİ.