Karacabey'de Karaçay alanında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Boş arazide çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Karacabey ilçesi Şahinköy mevkii Karaçay alanında bulunan boş arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın büyümeden söndürüldü. Bölgedeki çalışmalar sırasında çevredeki riskler de değerlendirildi ve ilave tedbirler alındı.

Olayın nedeni ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi; delil ve tanık beyanlarına dayalı değerlendirmeler devam ediyor.

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