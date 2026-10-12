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Konya'ya gidip polise teslim olan zanlı, Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldürmekle tutuklandı

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını darp edip boğarak öldürdüğü öne sürülen Talha Torbalı, Konya'da polise teslim oldu ve tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya'ya gidip polise teslim olan zanlı, Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldürmekle tutuklandı

Olayın seyri:

Dün akşam Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'ta bulunan müstakil evde, birlikte yaşayan Canan Yıldırım (49) ile Talha Torbalı (27) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. İddialara göre Torbalı, Yıldırım'ı darp ettikten sonra üzerine kaynar su döktü ve daha sonra boğarak öldürdü.

Cinayetin ardından şüpheli evden ayrıldı. Şehirlerarası yolcu otobüsü ile Antalya'dan Konya'ya gittiği ve burada polise teslim olduğu belirtildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine iletilen bilgi üzerine, ekipler Torbalı'nın verdiği adrese gittiklerinde Yıldırım'ı yatak odasında ölü olarak buldu.

Soruşturma ve tutuklama:

Cinayet Büro Amirliği ekipleri gece saatlerinde Konya'dan gelerek zanlıyı Antalya'ya getirdi. Emniyetteki ilk ifadesinde Torbalı'nın, Yıldırım'ın banka hesabında bulunan 17 bin TL'yi kendi hesabına aktardığını, ardından evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından zanlı, sevk edildiği mahkemece 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, olayın tüm yönlerini aydınlatmak için çalışmaya devam ediyor.

POLİSE TESLİM OLAN ŞAHIS “KASTEN ÖLDÜRME VE CİNSEL SALDIRI” SUÇLAMASIYLA ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE...

POLİSE TESLİM OLAN ŞAHIS “KASTEN ÖLDÜRME VE CİNSEL SALDIRI” SUÇLAMASIYLA ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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