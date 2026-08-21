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Alaca'da u dönüşü yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Alaca'da u dönüşü yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü B.A. ilk müdahale sonrası Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 01:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alaca'da u dönüşü yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Alaca'da trafik kazası

Çorum’un Alaca ilçesinde, Zile Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza anı ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, U dönüşü yapmak için manevra yapan A.G. idaresindeki 19 AFM 734 plakalı otomobile, cadde üzerinde seyir halinde bulunan B.A. yönetimindeki 19 AEK 268 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.A. yaralandı.

Müdahale ve inceleme:

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE, U DÖNÜŞÜ YAPMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE, U DÖNÜŞÜ YAPMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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