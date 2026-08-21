Alaca'da u dönüşü yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Alaca'da trafik kazası

Çorum’un Alaca ilçesinde, Zile Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza anı ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, U dönüşü yapmak için manevra yapan A.G. idaresindeki 19 AFM 734 plakalı otomobile, cadde üzerinde seyir halinde bulunan B.A. yönetimindeki 19 AEK 268 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.A. yaralandı.

Müdahale ve inceleme:

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE, U DÖNÜŞÜ YAPMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.