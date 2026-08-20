Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" iddiasıyla açılan davanın duruşmasında, tutuklu sanık Ruşen Çakır savunma yaptı. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde 4'üncü günde devam eden duruşmada Çakır, üzerine atılan suçlamaları reddetti ve kendisini davaya dahil edilmiş olarak nitelendirdi.

Savunmanın öne çıkan noktaları:

Çakır, mesleki geçmişine vurgu yaparak kendisinin "40 yıllık gazeteci" olduğunu ve yıllardır zor konularda çalıştığını belirtti. Savunmasında, geçen ay Kandil'de Duran Kalkan ile gerçekleştirdiği röportajın ardından hakkında işlem yapılmadığını, buna karşın bu davada "suç örgütüne üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etmek" gibi iddialarla yargılandığını söyledi. Bu durumu mesleki hayatına ve adalete karşı bir haksızlık olarak nitelendirdi.

19 Mart 2025'teki gözaltı sürecini ve medyaya yansıyan polis ifadelerini hatırlatan Çakır, Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun'un ifadelerinin ardından basına yansıyan haberlerde, "Meşe" isimli gizli tanığın yaklaşık 12 gazeteci hakkında ifade verdiğinin yer aldığını anlattı. Bu haberlerin ardından gözaltı ve tutuklanma beklentisi oluştuğunu, hatta bunun üzerine bir video hazırladığını, ancak videonun yayımlanmasının gerekmediğini aktardı.

Gizli tanık iddiaları ve çelişkiler:

Çakır, polis ifadelerindeki gizli tanık isimlerinde tutarsızlık olduğunu savundu. İfadelere göre kendisinin adının geçtiği bölümde gizli tanık olarak Meşe yer alırken, daha sonra kendisine aktarılan ifadelerde aynı cümlelerin İlke adıyla karşısına çıktığını söyledi. Emniyette kendisine İlke adlı gizli tanığın söylediklerinin anlatıldığını belirten Çakır, "bizim gibi Ağaç isimli gizli tanık birden İlke oldu" diyerek bu isim değişikliğinin çelişki oluşturduğunu ifade etti.

Çakır, basında çıkan bazı haberlerde Murat Ongun ile 18 kez, Emrah Bahdatlı ile 11 kez buluştuğuna dair iddiaların yer aldığını, Murat Ongun'u uzun yıllardır tanıdığını ve mesleki ilişkisinin sınırlı olduğunu söyledi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu ile Medyascope arasındaki ilişkinin de sınırlı olduğunu, iki-üç kez yayın yaptıklarını belirtti.

Sanık, gizli tanıkların ifadelerini doğrudan yalanlayarak, "İlke, Meşe, her kimse yalan söylüyor" dedi ve bu iddialarla bir meslektaşın yargılanmasının ayıp olduğunu vurguladı. Yine savunmasında, 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli mitinglerine katıldığını, HTS kayıtlarına ilişkin iddiaların bulunduğunu ancak bazılarının kendisinin katıldığı mitinglere atıfta bulunduğunu anlattı.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Sanık Ruşen Çakır: "Benim operasyon öncesi Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığım yayınların büyük kısmı eleştireldi"