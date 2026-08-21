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Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

İnegöl'de Süleymaniye'deki alt geçitte kontrolden çıkan otomobil koruma demirlerini yıkarak beton direğe çarptı; sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 00:21

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 00:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

kaza yeri ve müdahale:

İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil alt geçidin koruma demirlerini yıkarak beton direğe çarptı.

kazanın ayrıntıları:

Kazada araçta sıkışan sürücü Azim Ç. (53) olarak belirlendi. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içinde sıkıştı ve olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ile itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan aracın plaka bilgisi 16 ASH 470 olarak kaydedildi.

müdahale ve sağlık durumu:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ALT GEÇİDİN KORUMA DEMİRLERİNİ YIKARAK BETON...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ALT GEÇİDİN KORUMA DEMİRLERİNİ YIKARAK BETON DİREĞE ÇARPTI. KAZADA ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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