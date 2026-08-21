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Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Özdemir Mahallesi'nde, Diyarbakır-Mardin karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu yedi kişi yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 00:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı

Kaza yeri ve araçlar:

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerindeki Özdemir Mahallesi mevkiinde iki otomobil çarpıştı. Araçlardan biri 55 BP 562 plakalı olup sürücüsü T.Ç., diğeri ise 10 ED 984 plakalı ve sürücüsü M.Ç. olarak kaydedildi.

Müdahale ve yaralıların taşınması:

Çarpışma sonrası haber verilen 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza sonucunda sürücülerle birlikte araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaparak trafik akışını yönlendirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer kazanın nedenine ilişkin çalışmayı sürdürüyor.

DİYARBAKIR’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI.

DİYARBAKIR’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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