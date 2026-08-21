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Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Hatay Defne Toygarlı'da akşam çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve HBB itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 00:21

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 00:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Defne Toygarlı'da çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı:

Hatay'ın Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Müdahale ve koordinasyon:

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile HBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, hızlı ve koordineli müdahale sayesinde alevlerin geniş alana sirayet etmesini engelledi.

Söndürme ve soğutma çalışmaları:

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler sahada soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak çevredeki riskler azaltıldı.

HATAY’DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA ALEVLER, İTFAİYE VE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN...

HATAY’DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA ALEVLER, İTFAİYE VE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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