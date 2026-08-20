Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

İmran Khan, Yüksek Mahkeme kararının ardından özel hastaneye sevk edildi

Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan, Yüksek Mahkeme’nin talimatı doğrultusunda sağlık gerekçeleriyle Rawalpindi'deki Adiala Cezaevinden başkent İslamabad'daki Şifa Uluslararası Hastanesi'ne nakledildi. Mahkeme, avukatlarının ve ailesinin endişeleri sonrasında eski başbakanın iki gün içinde özel bir hastaneye sevk edilmesi yönünde karar verdi.

Güvenlik önlemleri:

Khan’ın cezaevinden hastaneye transferi sırasında geniş çaplı güvenlik tedbirleri uygulandı. Sevk sırasında çok sayıda polis aracı eşlik etti ve hastane çevresine yoğun şekilde güvenlik güçleri konuşlandırıldı. Bölgedeki yol kenarlarında park halinde bulunan araçlar güvenlik gerekçesiyle çekildi.

Sağlık gerekçesi ve yasal süreç:

Karar, cezaevi müdürünün mahkemeye sunduğu rapor ile şekillendi. Raporda, Khan’ın kan basıncındaki dalgalanmalar ve anksiyete yaşadığı iletildi; bu değerlendirme, 10 Ağustos'ta gerçekleştirilen kardiyoloji kurulunun incelemesine dayandırıldı. Khan 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor ve partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) bu tutukluluğun siyasi gerekçelerle verildiğini savunuyor.

İmran Khan, Nisan 2022'deki güven oylaması sonrası görevden uzaklaştırılmasından bu yana çok sayıda hukuki süreçle karşı karşıya. Hastaneye sevkin, hem sağlık durumu hem de avukatlarının talepleri bağlamında değerlendirildiği belirtiliyor.

Hastanede yapılacak tetkik ve tedavinin ardından yetkililer sürecin nasıl ilerleyeceğine dair açıklama yapacak. Kamuoyu ve partisi, sevkin hem sağlık gerekliliği hem de hukuki süreçler açısından izleneceğini duyurdu.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan, 'kan basıncındaki dalgalanmalar ve anksiyete' gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'nin kararı doğrultusunda hastaneye kaldırıldı. Khan'ın Rawalpindi kentindeki Adiala Cezaevi'nden başkent İslamabad'daki Şifa Uluslararası Hastanesi'ne sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.