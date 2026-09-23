Erdoğan: Türkiye'yi şoklara dayanıklı, verimlilik odaklı bir ekonomi haline getiriyoruz

Erdoğan'ın New York temasları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ekonomisinin son dönemde kaydettiği ilerlemeler, uygulanan ekonomi programının sonuçları ve gelecek hedefleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Erdoğan, toplantıya katkılarından dolayı Amerikan Ticaret Odası'na, İş Konseylerimize ve DEİK'e teşekkür etti.

Ekonomideki dört öncelik:

Erdoğan, uyguladıkları programın dört temel bileşeni olarak fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir dış denge ve yapısal dönüşümü işaret ettiğini belirtti. Son bir yılda bölgedeki savaşa rağmen bu alanların tamamında gözle görülür ilerleme sağlandığını söyledi.

Enflasyon açısından Erdoğan, temel mal enflasyonunun 2020 seviyelerine gerilediğini, kira enflasyonunun ise son 4 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti. Şartların daha elverişli olması halinde 2026'yı yüzde 20'lerin başında bir enflasyonla kapatacaklarını, mevcut koşullarla yılı yüzde 28 civarında tamamlamayı öngördüklerini, 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inandıklarını ifade etti.

Mali disiplin konusunda da ülkenin güçlü bir konumda olduğunu vurgulayan Erdoğan, akaryakıt fiyatlarındaki artışı vatandaşa ve reel sektöre yansımamak üzere vergi indirimlerine gittiklerini, buna rağmen bütçede beklenenden iyi performans elde ettiklerini kaydetti. Yılı milli gelire oranla yüzde 3,1 bütçe açığıyla kapatacaklarını, benzer ülke ortalamasının yaklaşık yüzde 6 civarında olduğunu belirtti. Kamu borcu konusunda ise gelişmekte olan ülkelerin ortalaması yüzde 78 iken Türkiye'de bu oranın yüzde 22'nin altında olduğunu vurguladı.

Yapısal dönüşüm, dijital ve yeşil yatırım vurgusu:

Erdoğan, programın merkezine koydukları yapısal dönüşümün verimliliği artırmayı hedeflediğini, yeşil dönüşümde iddialı olduklarını ve Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP 31'e ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı. Sanayide katma değeri yükseltmek için hedefli ve seçici politikalar uygulandığını, yapay zekâ ve dijital dönüşümü destekleyecek altyapı yatırımlarının hızlandırıldığını söyledi.

Sağlık sektörüne ilişkin olarak Ankara'da kurulmakta olan endüstri bölgesinden yatırımcılara güçlü teşvikler sağlandığını belirten Erdoğan, bölgesel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti. Bu çerçevede ekonomi politikasının sadece krizlere tepki vermekle kalmayıp dayanıklılık, verimlilik ve ekonomik güvenliğe yatırım yaptığını söyledi.

Bölgesel dönüşüm ve stratejik işbirlikleri:

Diplomasi ve ekonomik ilişkiler arasında yakalanan ahengin ekonomik-ticari alana yansıtılmasını istediklerini belirten Erdoğan, Amerika ile stratejik işbirliğini enerji, havacılık ve kritik diğer sektörlere genişletme hedefini paylaştı. Amerika'nın bugün LNG tedarikçilerimiz arasında birinci sırada olduğuna dikkat çekti ve bu işbirliğini nükleer de dahil olmak üzere enerjinin tamamına yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Erdoğan, dünya ekonomisinde yeniden şekillenen süreçlere işaret ederek bölgede beş büyük dönüşümün hızlanacağını söyledi. Bu kapsamda şunları sıraladı: tedarik zincirlerinin yeniden konumlanması, enerji güzergahlarının yeniden çizilmesi, ticaret koridorlarındaki değişim, bölgesel yeniden imar dönemi ve savunma ile ileri teknoloji üretimindeki kapasite artışı. Türkiye'nin özellikle AB ile gümrük birliğine bağlı geniş serbest ticaret alanı ve güçlü sanayi altyapısıyla tedarik zincirlerinde güvenilir bir adres olduğunu vurguladı.

Enerji koridorlarında Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan TANAP'a uzanan hatta Türkiye'nin kesintisiz akış için güvenilir bir rol üstlendiğini, Orta Koridor ile Kalkınma Yolu'nun Türkiye'de kesişmesi nedeniyle ticaret koridorlarında stratejik bir konumda olduklarını anlattı. Ayrıca Türk müteahhitlik sektörünün yeniden inşa süreçlerinde ve savunma sanayinin NATO standartlarında üretim kapasitesiyle bölgesel projelerde önemli rol oynayacağını belirtti.

Ek olarak Erdoğan, Nisan ayında hayata geçirilen rekabetçi yatırım paketine dikkat çekti ve Washington ile New York'taki yatırım ve finans ofislerinin, dış temsilciliklerin yatırımcı desteği için hazır olduğunu hatırlattı. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı iş adamlarının görüşlerini dinledi ve Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlendirilmesi çağrısını yineledi.

Öne çıkan veriler: enflasyon tahmini 2026 yüzde 20'lerin başı, cari yılı tahmini yüzde 28, 2027'den beklenti dezenflasyon, bütçe açığı yüzde 3,1, kamu borcu yüzde 22'nin altında, gelişmekte olan ülke ortalaması kamu borcunda yüzde 78.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, "Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir" dedi.