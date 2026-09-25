Alanya'da keçiboynuzu şenliği, 'en ağır keçiboynuzu' yarışmasıyla renklendi

Keçiboynuzu hasat şenliği Obaalacami Mahallesi'nde gerçekleşti:

Alanya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Keçiboynuzu Hasat Şenliği, pekmez, un ve keçiboynuzundan üretilen çeşitli ürünlerin sergilendiği stantlar, yarışmalar ve müzik eşliğinde gerçekleştirildi. Obaalacami Mahallesi'ndeki etkinlikte üreticiler ürünlerini tanıtırken ziyaretçiler farklı işlenmiş ürünleri yakından inceleme ve tatma fırsatı buldu.

Şenlikte, keçiboynuzunun Alanya için taşıdığı tarımsal ve ekonomik önem vurgulandı. İlçede yıllık yaklaşık 9-10 bin ton keçiboynuzu üretildiği; bunun Türkiye üretiminin yaklaşık üçte birine denk geldiği belirtildi. Keçiboynuzu hem sofralık hem de yemelik olarak tüketiliyor ve pekmezi, unu ile farklı sektörlerde değerlendiriliyor.

Kuraklığa dayanıklı ürünlerin önemi:

Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak konuşmasında iklim kaynaklı su sorunlarına dikkat çekti: "Dünyanın çok büyük kuraklık felaketine sürüklendiği ve taban sularının çekildiği bu dönemde susuzluğa dayanıklı bitkiler ön plana çıkıyor. Bu anlamda bizler de ilçemizde keçiboynuzu, badem, zeytin gibi bitkilerin yetiştirilmesi ve çoğaltılmasına destek vermeye çalışıyoruz. Başarılı da oluyoruz. Keçiboynuzu Alanya için önemli bir değer"

Koçak, ürünün gastronomi ve sağlık açısından taşıdığı potansiyele de işaret etti: "Ayrıca dünyada glütene bağlı rahatsızlıklar giderek çoğalıyor. Burası turizm kenti. Glüten ile beslenemeyen halkımız, turistler, çocuklarımız bir alternatife kavuşuyor. Keçiboynuzu unuyla daha değişik boyutları var. Ürünün yayılması, endüstriyel katma değer katmak ve ürünün isminin yayılması için elimizden geleni yapıyoruz"

Belediye yetkilileri, Alanya'da keçiboynuzu üretiminin artık 3 bin dekarın üzerinde olduğunu ve keçiboynuzu ağaçlarının ekonomik verime ulaşmasının zaman aldığını vurgulayarak, "Ağaçlar 10 yılda ekonomik değere ulaşıyor. Biraz sabır bitkisi" ifadelerine yer verdi.

En ağır keçiboynuzu yarışması ve ödüller:

Şenliğin renkli etkinliklerinden biri de üreticilerin katıldığı "En Ağır Keçiboynuzu" yarışması oldu. Yarışmaya katılan üreticiler yetiştirdikleri keçiboynuzlarını jüri ve izleyiciler önünde tanıttı, alanda keyifli anlar yaşandı.

Yarışmada birinciliği 59 gramlık keçiboynuzuyla Hüseyin Yurttaş elde etti. İkinci olan Emrah Ünal 54 gram, üçüncü olan Hayri Yıldırım ise 52 gram ile dereceye girdi. Dereceye giren üreticilere ödüller takdim edilirken, organizasyona destek veren kafe, restoran, otel ve üreticilere katkılarından dolayı plaket verildi.

Şenlik, üreticilerin ürünlerini tanıtması, keçiboynuzunun hem yerel ekonomi hem de gastronomideki alternatif kullanımlarının öne çıkarılması açısından değerlendirilirken ziyaretçilere tadım ve alışveriş imkânı sunuldu.

Alanya'da "En Ağır Keçiboynuzu" yarışması renkli anlara sahne oldu