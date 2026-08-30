Dolar 48,2262 +0,47%
Euro 55,8597 -0,64%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.023,64 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Alanyaspor'da Pereira mağlubiyeti kabul etmiyor, toparlanma çağrısı yaptı

Corendon Alanyaspor teknik direktörü Joao Pereira, Eyüpspor karşısındaki 2-1 yenilgiyi haksız buldu; saha koşulları ve toparlanma vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 22:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Alanyaspor'da Pereira mağlubiyeti kabul etmiyor, toparlanma çağrısı yaptı

Joao Pereira: Bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Eyüpspor’a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Joao Pereira, alınan sonuca tepki gösterirken takımının performansını ve maçın kırılma anlarını değerlendirdi.

maçın kırılma anları:

Pereira, maçın başlangıcını olumlu bulduğunu belirterek, "Maça çok iyi başladık. Adeta 1-0 önde başladık." ifadesini kullandı. Karşılaşmanın dönüm noktalarından biri Hwang’ın iptal edilen golüydü; bu pozisyonun ardından takımın kontrolü bir miktar kaybetti. Pereira, "Sonrasında biraz kontrolü kaybettik. Çok basit top kayıpları yaptık. Pas hataları yaptık." dedi.

Eyüpspor’un uzaktan attığı golle skorun eşitlendiğini hatırlatan Pereira, ikinci yarıda yaptıkları değişikliklerle pozisyonlar bulduklarını ancak 2-1’i yakalayamayınca maçın tersine döndüğünü anlattı. Maçın son bölümünde frikikten gol yediklerini ve çizgide hava toplarında müdahalede başarılı olamadıklarını söyledi: "Son dakikada frikikten gol yedik. Çizgide hava topu müdahalesinde başarılı olamadık."

saha koşulları ve lig standardı vurgusu:

Pereira ayrıca saha koşullarına dair eleştirel bir değerlendirme yaptı. "Ligimiz daha iyi sahalara sahip olması gerekiyor" diyen Portekizli teknik adam, aynı hafta içinde alt lig maçının sahada oynanmasının yeterli şartları sağlamadığını ifade etti. Ancak saha yüzünü bahane etmek istemediğini de ekledi: "Saha yüzünden kaybetmedik; bahane olarak algılansın istemiyoruz."

Toparlanmaya dair mesaj veren Pereira, geçen haftaki Beşiktaş galibiyetiyle dünyanın en iyi takımı olmadıklarını, bu maçtaki yenilgiyiyle de dünyanın en kötü takımı olmadıklarını vurgulayarak, "Hak ettiğimizi düşünmüyorum bu mağlubiyeti ama futbol böyle. Bu şekilde puan kaybetmek zor. Başımızı dik tutmamız gerekiyor" sözleriyle takımına moral verdi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Eyüpspor yenilgisi sonrası, &quot;Hak ettiğimizi...

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Eyüpspor yenilgisi sonrası, "Hak ettiğimizi düşünmüyorum bu mağlubiyeti ama futbol böyle. Bu şekilde puan kaybetmek zor. Başımızı dik tutmamız gerekiyor" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fenerbahçe'den erken gol ve ikinci yarı vuruşu: Samsunspor 0-2
images

Sahada rekabet yerine dayanışma vardı: Köyceğiz'te zafer kupası sona erdi
images

Samsunspor'da Fenerbahçe üstünlüğü: Vedat Muriqi erken golle öne geçti
images

Eyüpspor yeni kurulumla alınan 2-1 galibiyetten memnun

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'de 30 ağustos coşkusu: meşalelerle 104. yıl fener alayı

Batman'da spor salonu yangını: bakan Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Erciyes’te donma tehlikesi geçiren kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Arnavutköy'de gece yarısı iş yerine kurşunlama: şüpheliler yakalandı, biri tutuklandı

TREND HABERLER

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu