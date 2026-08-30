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Sahada rekabet yerine dayanışma vardı: Köyceğiz'te zafer kupası sona erdi

28-30 Ağustos'ta Köyceğiz'de düzenlenen 5. Geleneksel Zafer Kupası'na 28 takım katıldı; turnuva 'Lösemili Çocuklar İçin Sahadayız' temasıyla sona erdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 22:44

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sahada rekabet yerine dayanışma vardı: Köyceğiz'te zafer kupası sona erdi

Köyceğiz'de 5. geleneksel plaj voleybolu turnuvası tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 28-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 5. Geleneksel 30 Ağustos Zafer Kupası Ulusal Plaj Voleybolu Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi. Organizasyona Türkiye genelinden 28 takım katıldı ve müsabakalar boyunca centilmence bir mücadele izlendi.

Maçlar, atmosfer ve etkinlikler:

Hafta sonu boyunca süren karşılaşmalarda sporcular sahada kıyasıya yarışırken tribünleri dolduran izleyiciler de etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Organizasyon boyunca DJ eşliğinde müzikli eğlenceler yapıldı; ayrıca seyircilere yönelik renkli oyunlar ve sürpriz hediyeler sunuldu. Sahada atılan her servis ve kazanılan her sayı, yarışmanın sportif yönünün yanı sıra güçlü bir paylaşım duygusu yarattı.

Turnuva boyunca fair-play vurgusu öne çıkarken, maçlar saha içi rekabeti dayanışmaya dönüştüren bir zemine dönüştü. Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen kupa ve madalya töreniyle dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Dayanışma, sponsorlar ve kapanış:

Her yıl farklı bir toplumsal konuyu gündeme taşıyan organizasyon bu yıl 'Lösemili Çocuklar İçin Sahadayız' temasıyla gerçekleştirildi. Turnuvada toplanan farkındalık ve etkinliklerdeki gelirlerin lösemili çocuklara destek amaçlı olması hedeflendi.

'Turnuvamızı gerçekleştirmemizde destekleriyle sponsor olan tüm esnaflarımıza teşekkür ederiz. Turnuva hazırlık aşamasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Birlikte olursak daha güçlü oluruz. Güzel işler yapmaya ve ilçemizin ismini en güzel şekilde duyurmaya devam edeceğiz'

Yetkililer, organizasyonun eksiksiz tamamlandığını belirterek yerel dayanışmanın önemine dikkat çekti. Turnuva, hem sportif performansı hem de toplumsal duyarlılığı aynı sahada buluşturarak kapanışını yaptı.

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE DÜZENLENEN 5. GELENEKSEL 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI ULUSAL PLAJ...

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE DÜZENLENEN 5. GELENEKSEL 30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI ULUSAL PLAJ VOLEYBOLU TURNUVASI ÖDÜL TÖRENİ İLE TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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