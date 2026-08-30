Samsunspor'da Fenerbahçe üstünlüğü: Vedat Muriqi erken golle öne geçti

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Samsunspor, 19 Mayıs Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. İlk yarı, erken gelen bir golün ardından Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında konuk takımın baskısı ve net pozisyonları öne çıktı.

ilk yarıda öne çıkan anlar:

3. dakikada Oğuz'un soldan ortasında ceza sahasında Vedat Muriqi'in şutunda top ağlarla buluştu ve maçın ilk golü kayıtlara geçti. 5. dakikada Greenwood'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz'un şutunu kaleci Okan Kocuk çıkardı. 27. dakikada Emre Kılınç'ın penaltı noktasına çevirdiği topa vuran Sekongo'nun şutu üstten auta gitti. 33. dakikada Archie Brown'un soldan ortasında ceza sahası içinde Muriqi'in kafa vuruşu direkten döndü. 36. dakikada ceza sahası dışından Greenwood'un sert şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi. 39. dakikada Yalçın Kayan'ın sağ çaprazdan şutunda top direğin sağından az farkla dışarı çıktı.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yasin Kol, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci

Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Gabriele Guarino, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Elliot Watt, Yalçın Kayan, Emre Kılınç, Saikuba Jarju, Fatih Kaya (Antoine Sekongo dk. 16). Yedekler: Bilal Beyazıt, Igor Drapinski, Samed Onur, Enes Albak, Yunus Emre Çift, Tahsin Bülbül, Mustafa Tan, Eyüp Değirmenci, Afonso Sousa. Teknik direktör: Thorsten Fink.

Fenerbahçe: Ederson Moraes, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N’golo Kante, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi. Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, İsmail Yüksek, Romelu Lukaka, Yiğit Demir, Mert Müldür, Kojo Oppong, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene. Teknik direktör: İsmail Kartal.

İlk yarı sonuç olarak Samsunspor 0 - Fenerbahçe 1 şeklinde tamamlandı; ikinci yarıda oyun ritmi ve taktik değişiklikleri maçın kaderini belirleyecek.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA SAMSUNSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI FENERBAHÇE'NİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.