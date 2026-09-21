Alaşehir'de kapsayıcı atölyelerle özel öğrencilerin becerileri güçlendirilecek

proje ve hedefleri:

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kez TÜBİTAK 4008 kapsamında desteklenen "Engelleri Aşan Becerilerle Kapsayıcı Toplum Yolculuğu" projesi hayata geçirildi. Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen ve 5 gün sürecek programın temel amacı, özel ihtiyaçlı öğrencilerin bilim, teknoloji, sanat ve yaşamın farklı alanlarında uygulamalı etkinliklerle yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaktır.

Proje, çocukların eksiklikleri üzerine değil, güçlü yönleri ve yapabilecekleri üzerine odaklanmayı önceliklendiriyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin özgüvenini artırırken birlikte çalışma, problem çözme ve üretme gibi becerilerin desteklenmesine olanak tanıyor.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış programına Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kaçar, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, öğretmenler, veliler, akademisyenler ve özel ihtiyaçlı öğrenciler katıldı. Programda proje yürütücüsü Dr. Cennet Yıldırım, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Cüneyt Akkuş ve Kaymakam Ercan Öter birer konuşma yaptı.

Dr. Cennet Yıldırım, projenin çıkış noktasını 'Bir çocuğun neyi yapamadığına değil, neyi yapabileceğine odaklanırsak ne değişir?' sorusuyla özetledi ve öğrencilerin kendi güçlü yönlerini keşfetmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Yıldırım ayrıca 'Kapsayıcı bir toplum, herkes aynı olduğunda değil; herkes kendi farklılığıyla değer gördüğünde mümkün olur' değerlendirmesinde bulundu.

etkinlikler ve beklenen kazanımlar:

Beş gün sürecek atölye programında katılımcılar gözlem yapma, problem çözme, soru sorma, üretme ve birlikte çalışma becerileri üzerine yoğunlaşacak. Programda matematik, biyoloji, algoritma, arkeoloji, ekonomi ve sanat gibi farklı disiplinlerden uygulamalı çalışmalar yürütülecek.

Projenin amaçları arasında öğrencilerin bilimsel düşünme, iletişim, iş birliği ve yaşam becerilerini geliştirmek yer alıyor. Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen uygulamalar, özel ihtiyaçlı bireylerin bilimsel faaliyetlere eşit ve engelsiz şekilde erişimini desteklemeyi hedefliyor.

Program sırasında Buca Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Öğretmeni Ferhat Devecioğlu ile Alaşehir Fen Lisesi Müzik Öğretmeni Eray Arı tarafından mini konser verildi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri okul bahçesinde öğrencilerle tanışma oyunlarına katıldı, hatıra fotoğrafları çekildi ve merkezdeki çalışma alanları incelendi.

Kaymakam Ercan Öter, daha önce TÜBİTAK 4006 ve 4007 projelerinin okullarda uygulandığını hatırlatarak bilgi ve teknoloji çağında bu tür çalışmaların çocukların bilime ilgisini artırdığını, TÜBİTAK 4008 uygulamasının ise ilçe için bir ilk olduğunu belirtti ve projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje beş gün boyunca devam edecek olup, uygulamalı atölyeler aracılığıyla özel ihtiyaçlı öğrencilerin hem akademik hem de yaşam becerilerinde gelişme göstermesi hedefleniyor.

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