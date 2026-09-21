Düzce'de yeni akademik yıl 'Terörsüz Türkiye' dersiyle açıldı

Düzce Üniversitesi akademik yılına "Terörsüz Türkiye" dersiyle başladı

Düzce Üniversitesi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılına Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) çağrısı doğrultusunda, üniversitenin tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ilk dersin "Terörsüz Türkiye" başlığıyla yapılmasıyla başladı. Program kapsamında ülkenin huzur ve güvenliği, milli birlik ve beraberlik ile toplumsal bütünleşme konularına vurgu yapıldı.

YÖK çağrısının kampüste yankıları:

Yeni akademik yılın ilk dersleri, toplumun farklı kesimlerinde ortak bir bilinç oluşturmayı hedefleyen içeriklerle işlendi. Derslerde toplumsal huzurun sağlanması, kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ile ekonomik ve sosyal kalkınmanın ilerlemesi açısından "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemi ele alınarak öğrencilerde farkındalık yaratılmasına katkı sağlandı.

Üniversitenin tüm birimlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen oturumlar, konuşmalar ve bilgilendirmeler üzerinden ülkenin güvenlik ve toplumsal dayanışma ekseninde atılacak adımların önemine dikkat çekildi. Bu çerçevede eğitimin toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirme işlevi öne çıkarıldı.

Rektörün mesajı:

Prof. Dr. Nedim Sözbir açılış günü öğrencilerle bir araya gelerek yeni döneme ilişkin temennilerini iletti. Rektör Sözbir, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) başarıyla tamamlayarak Üniversitemizde eğitim almanın haklı gururunu yaşayan yeni öğrencilerimizi tebrik ediyor; mevcut öğrencilerimizle birlikte Üniversitenize hoş geldiniz diyorum. Kuruluş felsefemiz olan \"Değer Üretme\" misyonundan hareketle, ülkemiz ve insanlık için sizlerle yeni değerlere ve hedeflere yürümenin kıvancı içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Sözbir ayrıca üniversitenin geçmişinin 50 yıllık köklü bir mirasa dayandığını ve kurumun 20. kuruluş yılını kutladığını vurgulayarak, "Düzce Üniversitesi ile kampüs hayatının tüm güzelliklerini yaşarken, sizlere kazandıracağımız bilgi ve donanımla meslek ve kariyer yaşamınızda hep bir adım önde olacaksınız" dedi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nın hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir akademik yıl temennisinde bulundu.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YENİ AKADEMİK YILIN İLK DERSİ, “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” OLDU.