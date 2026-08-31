ALS'li hastaya aynı seansta aort ve mitral mekanik kapak replasmanı yapıldı

Operasyonun ayrıntıları:

Samsun Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği ekipleri, ALS tanısı bulunan 43 yaşındaki Oktay Asal'ın aort ve mitral kapaklarını aynı seansta mekanik protezlerle değiştirdi. Hastanın kapak hasarı doğumsal bir bozukluğa bağlı olarak ilerlemişti. Ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü ve iki kapağın da mekanik protezlerle replase edilmesi planlandığı şekilde tamamlandı.

Operasyonda Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile Samsun Şehir Hastanesi hekimleri görev aldı. Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ereren, prosedürün teknik olarak hedeflenen cerrahinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti ve hastanın taburcu aşamasına geldiklerini söyledi.

Risk değerlendirmesi ve anestezi süreci:

Ekibin vurguladığı en büyük risk, ALS'nin solunum kaslarını etkileyebilmesi nedeniyle ameliyat sonrası hastanın solunum cihazından ayrılamama olasılığıydı. Bu yüzden anestezi, göğüs hastalıkları ve nöroloji birimleri ameliyat öncesinde hastanın solunum kapasitesini ayrıntılı biçimde değerlendirdi ve ameliyat öncesi solunum egzersizleri uygulandı.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ereren, "Doğumsal bir bozukluk sebebiyle gelişen kapak hastalığından dolayı her iki kapağın da değişmesi gerekiyordu. Eşlik eden bir ALS hastalığı olması sebebiyle cerrahi, bu tarz hastalarda daha yüksek riskte. Cerrahiden de öte, ameliyat sonrasındaki süreçler daha zorlu gelişiyordu. O konuda endişelerimiz vardı. Anestezinin desteğiyle, yoğun bakım ekibinin desteğiyle ve hastamızın da gayretiyle bu süreçleri atlatabildik çok şükür" dedi.

Anestezi ekibi, ameliyat sırasında ve sonrasında solunumu baskılayıcı ilaçlardan mümkün olduğunca kaçındı; ağrı kontrolü ve ventilatör yönetimi hastaya özel planlandı. Doç. Dr. Şenay Canikli Adıgüzel, hastanın beklenenden kısa sürede solunum cihazından ayrıldığını ve bunun hem ekip çalışması hem de hastanın çabasıyla mümkün olduğunu aktardı.

Hastanın durumu ve takip:

Oktay Asal, 2023'te nöroloji bölümüne başvurarak ALS tanısı aldı. Hastalık ilerledikçe yürüme ve konuşmada zorluklar yaşamaya başladığını, kalp kapaklarındaki sorunlar nedeniyle konuşurken ve yürürken daha fazla yorulduğunu anlattı. Asal, ameliyat öncesi doktorunun kendisine ameliyat olmazsa çok kısa süre yaşayabileceğini söylediğini aktararak, ameliyatın ardından beklediğinden hızlı bir düzelme gördüğünü belirtti.

Ameliyatta Dr. Öğr. Üyesi İlker Hasan Karal ile Opr. Dr. Hüseyin Ağırbaş da görev aldı. Kalp kapaklarının değişimi sonrası hastanın izlemi için kapak hastalarının kullanması gereken ilaçlar, özellikle kan sulandırıcıların takibi yapılacak. Ereren, hastanın ameliyattan fayda gördüğünü ve ileriki dönemde düzenli takiplerin süreceğini vurguladı.

Operasyonun bilimsel yönü de dikkat çekti; ekip yaptıkları literatür taramasında, ALS'li bir hastada aynı seansta aort ve mitral mekanik kapak replasmanı uygulanan benzeri bir olgunun dünya tıp literatüründe bulunmadığını bildirdi. Başarılı ameliyat, kalp ve damar cerrahisi, anesteziyoloji, yoğun bakım, kardiyoloji, perfüzyon ve hemşirelik birimlerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ'NDE ALS TANISI BULUNAN 43 YAŞINDAKİ OKTAY ASAL’IN İLERİ DERECEDE BOZULAN AORT VE MİTRAL KALP KAPAKLARI AYNI OPERASYONDA MEKANİK PROTEZLERLE DEĞİŞTİRİLDİ.