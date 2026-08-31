Karadeniz’e ağlarını salanların sezonu başladı: Trabzon'da deniz mesaisi yeniden

Tören ve sezonun açılışı:

Trabzon'da 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla Çarşıbaşı ilçesi limanında bir açılış töreni düzenlendi. Programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, milletvekilleri Mustafa Şen ve Vehbi Koç, il protokolü ile çok sayıda balıkçı katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; ancak bölgede etkili olan yağmur nedeniyle ilerleyen bölümler iptal edildi. Buna rağmen balıkçılar sezon hazırlıklarını tamamlayarak bu gece saat 00.00'dan itibaren avlanmak üzere demir alacak.

Trabzon'dan denize açılacak balıkçı filoları arasında 1.073 balıkçı gemisi ve bu gemilerde görevli 5.125 tayfa yer alıyor. Limanlarda gözlenen yoğun bekleyiş, kente yıllardır süregelen deniz-gıda kültürünün canlı bir göstergesi oldu.

balıkçılığın önemi ve şehir ekonomisine etkileri:

Vali Tahir Şahin, törende yaptığı konuşmada denizin Trabzon için sadece bir coğrafi unsur olmadığını; çocukluk hatıraları, sofraların bereketi ve kent kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Şahin, "Her teknenin bir hikayesi, her ağın bir emeği, her limanın bir bekleyişi vardır" sözleriyle yeni sezonun taşıdığı anlamı özetledi.

Yeni sezonun açılması, yalnızca av ve ekonomik hareketlilik anlamına gelmiyor; kıyı topluluklarının gelir akışını, liman hizmetlerini ve bölgesel tedarik zincirlerini doğrudan etkiliyor. Bu yüzden gece yarısından itibaren denize açılacak gemilerin güvenliği ve sürdürülebilir avcılık uygulamaları da öncelikli konular arasında yer alıyor.

İlimizde binlerce kişinin geçimini denizden sağladığı balıkçılık sektöründe, bugün başlatılan sezon hem geleneksel yaşamın devamı hem de ekonomik beklentilerin karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'in sularına ağı ve umutlarını salacaklar.

TRABZON’DA DENİZLERDEN EKMEK KAZANAN BİN 73 BALIKÇI GEMİSİ VE 5 BİN 125 TAYFA, AV SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE BU GECE SAAT 00.00’DA "VİRA BİSMİLLAH" DİYEREK AĞLARINI KARADENİZ’İN SULARIYLA BULUŞTURACAK.