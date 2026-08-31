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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde fakülte adı değişti

YÖK kararı ve Cumhurbaşkanı onayıyla SUBÜ'nün Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Resmi Gazete ile tescil edilerek İşletme ve Yönetim Bilimleri adını aldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 18:19

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde fakülte adı değişti

karar yürürlüğe girdi:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin ismi, Yükseköğretim Kurulu kararına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayına istinaden Resmi Gazete'nin 31 Ağustos 2026 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fakültenin yeni resmi adı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak tescillendi.

kararın gerekçesi:

Üniversiteden YÖK'e iletilen talepte, üniversitenin adıyla fakülte adının aynı olmasının resmi yazışmalarda, mezuniyet belgelerinde ve kurumsal tanıtımlarda karmaşa yarattığına dikkat çekildi. Bu durumun idari işleyişte ayırt edilebilirlik sorunu oluşturduğu belirtildi; isim değişikliği kurumsal ihtiyaçlar ve akademik nitelikler doğrultusunda istendi.

akademik yapı ve bölüm dağılımı:

Fakültede yer alan 'Uluslararası Ticaret ve Lojistik', 'Uluslararası Ticaret ve Finansman' ve 'Finans ve Bankacılık' bölümlerinin genellikle İktisadi ve İdari Bilimler ya da İşletme fakültelerinde bulunduğu vurgulandı. Kararın amacı, fakültenin ticaret, finans ve yönetim odaklı akademik yapısının İşletme ve Yönetim Bilimleri adıyla temsil edilmesini sağlamak ve kamu ile özel sektörde tanınırlık sorunlarını azaltmaktır.

Söz konusu yapı, 4 Ekim 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yüksekokuldan fakülteye dönüştürülmüş ve Adapazarı'nda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yeni ismin tesciliyle birlikte fakültenin kurumsal tanıtım ve resmi belgelerdeki adı güncellenmiş oldu.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ’NİN İSMİ, YÜKSEKÖĞRETİM...

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ’NİN İSMİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU’NUN ALDIĞI KARAR VE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ONAYIYLA İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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