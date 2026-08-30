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Alt geçitte çarpışma sonrası araçlar devrildi: dört yaralı

Afyonkarahisar Şükrü Çelikalay Alt Geçidinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; 2'si araçta sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 22:13

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alt geçitte çarpışma sonrası araçlar devrildi: dört yaralı

Afyonkarahisar'da alt geçitte kaza

Afyonkarahisar kent merkezinde bulunan Şükrü Çelikalay Alt Geçidinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti.

Kaza ve müdahale:

Olayda, plakaları 03 AJR 335 ve 01 UU 086 olan otomobillerin çarpışarak devrildiği bildirildi. Kazada araçlarda sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Hasar ve soruşturma:

Çarpmanın etkisiyle alt geçitteki beton bariyerlerde hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA ALT GEÇİTTE ÇARPIŞARAK DEVRİLEN İKİ OTOMOBİLDE 4 KİŞİ YARALANDI.

AFYONKARAHİSAR'DA ALT GEÇİTTE ÇARPIŞARAK DEVRİLEN İKİ OTOMOBİLDE 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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