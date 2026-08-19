Andırın'da trafo merkezinde patlama: bakım sırasında bir işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bulunan transformatör merkezinde yürütülen bakım ve onarım çalışması sırasında meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi ağır yaralandı.

Olayın ayrıntıları:

Patlama, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Gaziantep 12. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğüne bağlı Andırın Transformatör Merkezinde gerçekleşti. Merkezde bakım yapan B.O.D. ile Mehmet Ünal Tatlının bulunduğu alanda, şu ana kadar belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

Olay yerinde ilk incelemeyi yapan ekipler, Mehmet Ünal Tatlının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Patlamada ağır yaralanan B.O.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Müdahale ve soruşturma:

Patlamanın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Yetkililer, olay yerinde inceleme başlattı ve patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yetkililerden aktarılan bilgiler çerçevesinde, adli ve idari yönden yürütülecek incelemelerin sonuçları bekleniyor. Olayın iş güvenliği uygulamaları, bakım protokolleri ve teknik incelemeler ışığında aydınlatılması amaçlanıyor.

Yaşanan bu üzücü olay, iletim altyapısında yürütülen bakım-onarım çalışmalarının barındırdığı risklere dikkat çekiyor ve benzer kazaların önlenmesi için uygulanan güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN ANDIRIN İLÇESİNDE BULUNAN TRANSFORMATÖR MERKEZİNDE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTI