Ani sağanak sonrası çıkan fırtına Van'da çatılara ve ağaçlara zarar verdi

Olayın ayrıntıları:

Van'da hava sıcaklığının 33-34 derece seviyelerinde seyrettiği sırada aniden başlayan sağanak yağışın hemen ardından etkisini artıran kuvvetli rüzgar kent genelinde hasara yol açtı. Kısa sürede etkili olan fırtına, rüzgârın şiddeti ve yön değişimleriyle çeşitli noktalarda çatılarda ve ağaçlarda zarar oluşturdu.

Yurtta meydana gelen hasar:

Tuşba ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Seyyid Fehim Arvasi KYK Öğrenci Yurdunun çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatı parçalarının yurt bahçesine savrulması sırasında bahçede kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi. Olayın ardından yurdun çatısının yeniden yapılması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Kent genelindeki etkiler ve bildirilen zararlar:

Fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda çatının uçtuğu ve ağaçların devrildiği bildirildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, meydana gelen hasarların giderilmesi için gerekli çalışmalara başlandığı öğrenildi; zarar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

VAN’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLİRKEN, BAZI BİNALARIN ÇATILARI DA ZARAR GÖRDÜ.