Harmancık'ta Köçekli Mahallesi'nde orman dışı yangına müdahale sürüyor

Yangının başladığı nokta ve ilk durum:

Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Köçekli Mahallesi mevkiinde orman dışı bir alanda yangın başladı. Alevlerin çevredeki bitki örtüsüne ve yerleşim alanlarına yayılma riski üzerine yetkililer bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi ve öncelikler:

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Müdahale sırasında alevlerin ormanlık alanlara sıçramasını engellemek, çevre güvenliğini sağlamak ve olası zararları en aza indirmek öncelikli hedef olarak belirlendi.

Ekipler yangının ilerleyişini gözlemleyip, söndürme ve kontrol hattı oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Yerel halkın ve yetkililerin koordinasyonu ile riskli bölgelere müdahale hızlandırıldı.

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ederken, yangının boyutu ve kontrol altına alınma süresi hakkında yetkililerden gelecek yeni bilgiler bekleniyor.

BURSA’NIN HARMANCIK İLÇESİNE BAĞLI KÖÇEKLİ MAHALLESİ’NDE ORMAN DIŞI ALANDA BAŞLAYAN YANGINA BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLİYOR.