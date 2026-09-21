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Trafik güvenliği için sıkı denetim: Düzce'de 179 araç trafikten men edildi

14-20 Eylül 2026 tarihlerinde Düzce'de ekipler 14.695 araç ve okul servisini denetledi; 1.217 sürücüye ceza uygulandı, 179 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafik güvenliği için sıkı denetim: Düzce'de 179 araç trafikten men edildi

Denetim sonuçları:

14-20 Eylül 2026 tarihlerinde Düzce genelinde Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 14.695 araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda kusurlu görülen sürücülere ilişkin işlem ve yaptırımlar uygulandı.

Denetimin kapsamı ve uygulanan yaptırımlar:

Kontrollerde toplam 1.217 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi; 179 araç ise trafikten men edildi. Ekipler, özellikle okul servisleri ve motosikletlerde belge, muayene ve teknik uygunluk yönünden titiz incelemeler yaptı.

Hedeflenen ihlaller ve denetimlerin devamı:

Yetkililer, denetimlerin ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takılmaması, ışık donanımının kurala uygun olmaması, araçlarda yapılan teknik değişiklikler, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uyulmaması ve yaya geçitlerinde yayalara yol verilmemesi gibi ihlallere odaklandığını belirtti. Açıklamada, bu tür ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerin artırılarak sürdürüleceği vurgulandı.

DÜZCE GENELİNDE POLİS VE JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 14 BİN 695 ARAÇ...

DÜZCE GENELİNDE POLİS VE JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 14 BİN 695 ARAÇ, MOTOSİKLET VE OKUL SERVİSİ DENETLENDİ, 179 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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