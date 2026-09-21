itfaiye, zeytin ağacına çarpan kamyonette sıkışan yolcuyu kurtardı

Burhaniye'de kaza ve kurtarma:

Burhaniye ilçesinde kontrolden çıkarak zeytin tarlasına giren kamyonetin zeytin ağacına çarpması sonucu araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki M.B sıkıştı. Kaza, Bahadınlı Mahallesi yönünde seyir halindeyken meydana geldi.

Kazada 10 RE 870 plakalı kamyoneti kullanan sürücü B.Ç. direksiyon hakimiyetini kaybetti; araç tarlaya girerek bir zeytin ağacına çarptı ve araçta maddi hasar oluştu.

Müdahale ve yaralanmalar:

Olay ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekipleriyle birlikte sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla aracın içinde sıkışan M.B. bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücü B.Ç. kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, yolcu M.B.'nin bacağının kırıldığı bildirildi. İtfaiyenin müdahalesine 2 araç ve 5 personel katıldı.

Kazanın nedeni ve soruşturma:

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor. Yapılan ilk tespitlere göre, kazaya aracın hareket halindeyken içine giren bir eşek arısının yol açtığı panik neden oldu; bu panik sürücünün kontrolü kaybetmesine zemin hazırladı.

İtfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin koordineli müdahalesiyle yolcu kurtarılarak sağlık kuruluşuna sevk edildi. Kazayla ilgili teknik inceleme ve alkol-madde kontrollerini içeren soruşturma devam ediyor.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇ