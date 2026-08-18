Antakya'da kulübe ve inşaat malzemeleri yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Antakya'da çıkan yangına hızlı müdahale

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Saraykent Mahallesi 75. Yıl Bulvarı mevkiinde meydana gelen yangında, çevredeki itfaiye ve müdahale ekipleri kısa sürede sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevler geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alındı.

müdahale ve yayılmanın önlenmesi:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, yangına derhal müdahale etti ve alevlerin çevredeki binalara sıçramasını engelledi. Olayın kontrol altına alınmasının ardından ekipler, sıcak noktaları tespit ederek kapsamlı soğutma çalışması yürüttü.

oluşan hasar:

Yangında inşaat malzemeleri ve kulübe kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının daha geniş bir hasara yol açmadan söndürüldüğünü belirtti ve bölgede soğutma ile güvenlik çalışmaları sürdürüldü.

ANTAKYA’NIN SARAYKENT MAHALLESİ 75. YIL BULVARI’NDA ÇIKAN İNŞAAT MALZEMELERİ VE KULÜBE YANGINI, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BİNALARA SİRAYET ETMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.