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Bağrıdağı'nda sağanak köy yollarını tahrip etti, ekipler çalışma başlattı

Bağrıdağı'nda etkili sağanak, Hasangazi ve Kuzulca başta olmak üzere çok sayıda köy yolunda tahribata yol açtı; İl Özel İdaresi ve Karayolları onarım çalışması başlattı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:00

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bağrıdağı'nda sağanak köy yollarını tahrip etti, ekipler çalışma başlattı

Bağrıdağı'nda sağanak sonrası köy yollarında hasar

Tunceli'nin Bağrıdağı mevkiinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, bölgede ulaşıma açık birçok köy yolunda tahribata neden oldu. Yağışın yol açtığı sel ve yüzey akışı, özellikle araziyol sistemlerinde erozyon ve dolgu kaymalarına yol açtı.

hasarın boyutu ve etkilenen köyler:

Yaşanan olumsuzluktan Hasangazi ve Kuzulca köyleri başta olmak üzere çevredeki çok sayıda köy yolu etkilendi. Yolların bazı kesimlerinde menfez ve şev hasarı gözlenirken, bazı noktalarda ulaşımın kısa süreli aksadığı bildirildi.

çalışma ve inceleme süreci:

Olayın ardından sahaya ilk müdahaleyi yapan İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması ve gerekli bakım-onarım çalışmalarının yürütülmesi için çalışma başlattı. Ekipler zarar gören güzergahlarda yol temizliği, menfez onarımı ve geçici stabilize çalışmalarına yöneldi.

Saha çalışmaları sırasında Vali Yardımcısı Hakan Öznay ile Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ve beraberlerindeki heyet, bölgeye giderek yürütülen faaliyetin yerinde tespitini gerçekleştirdi ve çalışmaları takip etti. Yetkililer, acil müdahalenin öncelikli olduğunu, sürdürülebilir onarım için gerekli planlamanın yapıldığını belirtti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolların kontrollü şekilde ulaşıma açılması ve bölge halkının ulaşım güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, benzer olaylara karşı mevsimsel yağış risklerine ilişkin izleme ve önleyici çalışmaları artırma taahhüdünde bulundu.

TUNCELİ’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞTAN DOLAYI, KÖY YOLLARI ZARAR GÖRDÜ. İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ...

TUNCELİ’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞTAN DOLAYI, KÖY YOLLARI ZARAR GÖRDÜ. İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, YAŞANAN OLAYIN ARDINDAN HEMEN HAREKETE GEÇEREK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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