Darıca sahilinde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

olay yeri ve ilk müdahale:

Olay, Darıca Millet Bahçesi Sahilinde meydana geldi. Denize giren 28 yaşındaki A.E., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar ile sahil güvenlik ekipleri hızla müdahale etti ve A.E. sudan çıkarıldı.

hastaneye sevk ve sağlık durumu:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.E., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre A.E.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olayla ilgili açıklamalar ve tedavi sürecine ilişkin gelişmeler yetkililer tarafından takip ediliyor; sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşılacaktır.

KOCAELİ'NİN DARICA İLÇESİNDE GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 28 YAŞINDAKİ GENÇ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ VE VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE SUDAN ÇIKARILDI.