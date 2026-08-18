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Darıca sahilinde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

Darıca Millet Bahçesi sahilinde denize giren 28 yaşındaki A.E., sahil güvenlik ve vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı; sağlık durumu ciddi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Darıca sahilinde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

olay yeri ve ilk müdahale:

Olay, Darıca Millet Bahçesi Sahilinde meydana geldi. Denize giren 28 yaşındaki A.E., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar ile sahil güvenlik ekipleri hızla müdahale etti ve A.E. sudan çıkarıldı.

hastaneye sevk ve sağlık durumu:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.E., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre A.E.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olayla ilgili açıklamalar ve tedavi sürecine ilişkin gelişmeler yetkililer tarafından takip ediliyor; sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşılacaktır.

KOCAELİ&#039;NİN DARICA İLÇESİNDE GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 28 YAŞINDAKİ GENÇ, SAHİL...

KOCAELİ'NİN DARICA İLÇESİNDE GİRDİĞİ DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 28 YAŞINDAKİ GENÇ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ VE VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE SUDAN ÇIKARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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