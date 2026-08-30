Antakya'nın enkazında kalan iz: yüzlerce araçtan geriye tek minibüs kaldı

Antakya'da koruma altına alınan araçlar araziyi boş bıraktı:

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların altında kalan ve hurdaya dönen yüzlerce araç, Hatay Valiliği tarafından güvenlik amaçlı Antakya'da üç farklı noktada muhafaza altına alınmıştı. Antakya - İskenderun yolu üzerinde bulunan geniş arazi, uzun süre adeta bir araç mezarlığını andırıyordu; ancak yapılan teslimatların ardından arazide bugün tek bir minibüs kaldı.

Sahip tespitleri ve teslim süreçleri:

Enkazdan çıkarılan araçların şasi numaralarının belirlenmesiyle birlikte araçlar hak sahiplerine teslim edildi. Yetkililer, gerçekleştirilen tespit ve evrak sürecinin tamamlanmasının ardından araçların araziden kaldırıldığını, alanın eski boş haline döndüğünü bildirdi. Bu süreçte Hatay Valiliği yetkililerinin rolü ön plana çıktı.

Bölge sakinlerinin tanıklıkları ve duyguları:

Bölgede yaşayanlar, araçların bulunduğu manzarayı her gördüklerinde acı duyduklarını anlattı. Enkazdan çıkarılan araçların çoğunun sahiplerinin hayatını kaybettiğini belirten Barış Can, "Araçları her gördüğümüzde içimiz yanıyordu, sahipleri çoğunlukla ölmüştü" dedi. Benzer duyguları paylaşan Abdullah Çoban ise, "Araçlar depremde yıkılan evlerinin altından çıkarılmıştı. Burada çok fazla araç vardı, şimdi tek bu kaldı" ifadelerini kullandı.

Enkazdan kurtarılan nesnelerin ve araçların teslim edilmesiyle birlikte, bölgedeki fiziksel izlerin bir kısmı temizlenmiş olsa da, geride kalan görüntüler depremin insan ve toplumsal maliyetini hatırlatmaya devam ediyor. Vatandaşlar, yaşadıkları kayıpların izlerinin tamamen silinmemesini ve benzer felaketlerin tekrarlanmamasını temenni ediyor; bazıları da, "Rabbim bir daha yaşatmasın" sözleriyle duygularını özetliyor.

HURDAYA DÖNEN ARAÇLAR