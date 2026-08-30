Mustafa Galip Özel'den birlik ve bağımsızlık vurgusu: 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

başkanın mesajı:

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu tarihî günün milletin kendi kaderini tayin ettiği bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Özel, mesajında 30 Ağustos’un esareti reddeden bir milletin özgürlük mührü olduğunu belirtti.

büyük taarruzun ve zaferin önemi:

Başkan Özel, Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı bu günün yalnızca askeri bir başarı olmadığını; yokluklar içinden yeniden ayağa kalkan bir milletin inancı, fedakârlığı ve vatan sevgisinin eseri olduğunu kaydetti. Mesajında, bu başarının ülkenin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu ve tarih bilincinin korunmasının önemine dikkat çekti.

birlik, sorumluluk ve anma çağrısı:

Özel, görevini ataların canları pahasına emanet ettiği vatanı, Cumhuriyet’i ve bağımsızlığı korumak olarak tanımladı ve vatandaşlara birlik, beraberlik ve dayanışma içinde daha güçlü yarınlara yürüyüş çağrısı yaptı. Atatürk’ün "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir" sözünü anımsatan Özel, bu inanç ve cesaretin bugün de yol gösterdiğini belirtti.

Mesajını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsızlık uğrunda mücadele eden tüm kahramanlara duyulan saygı, rahmet ve minnetle sonlandıran Özel, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dileğinde bulundu.

BOZDOĞAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GALİP ÖZEL, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.