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Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde Belek-Serik yolunda direksiyon başında fenalaşan 71 yaşındaki sürücü, kontrolü yitirip refüje çarptı; hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 18:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Antalya'da direksiyon başında fenalaşma kaza ile sonuçlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde Belek-Serik yolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon başında aniden fenalaşan sürücü, aracının kontrolünü kaybederek refüje çıktı ve buradaki bir ağaca çarptı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, 06 CIB 993 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Erol Bozoğlu (71) seyir halindeyken bilincini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çıkıp bir ağaca çarptı. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozoğlu, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede doktorların müdahalesine rağmen sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yetkililer, kazayla ilgili ilk tespitleri ve sağlık durumuna ilişkin bulguları kayda geçirdi.

görüntüler ve soruşturma:

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde aracın kontrolden çıktığı ve refüje çıkarak ağaca çarptığı anlar görülüyor. Polis ekipleri ve savcılık tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı; fenalaşmanın nedeni ve kaza meydana gelişine ilişkin detaylar araştırılıyor.

Bu tür vakalar, sürüş esnasında ani sağlık sorunlarının oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gündeme getirirken, yetkililer sürücülerin sağlık durumlarının takibi ve acil müdahale imkânlarının önemine dikkat çekiyor.

ANTALYA&#039;NIN SERİK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN 71 YAŞINDAKİ...

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN 71 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ, ARACININ KONTROLÜNÜ KAYBEDEREK REFÜJE ÇARPTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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