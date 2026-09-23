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Amasya'da kamu iletişimini güçlendirmeye yönelik dezenformasyon ve yapay zeka eğitimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Amasya'da kamu personeli, basın ve içerik üreticilerine sosyal medya, yapay zeka kullanımı ve dezenformasyon eğitimi verdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 18:42

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Amasya'da kamu iletişimini güçlendirmeye yönelik dezenformasyon ve yapay zeka eğitimi

Amasya'da iletişim kapasitesini artırmaya yönelik eğitim programı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Amasya'da düzenlenen "iletişim yüzyılı güçlü iletişim, etkin kamu eğitimi bilgilendirme programı" kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri, basın mensupları ve sosyal medya içerik üreticilerine yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Program, Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezinde yapıldı. Katılımcılara özellikle dezenformasyonla mücadele, yapay zekânın iletişimdeki etkileri ve sosyal medyanın doğru kullanımı konularında uygulamalı ve bilgilendirici oturumlar sunuldu.

Vali Önder Bakan'ın değerlendirmeleri:

Açılışa katılan Amasya Valisi Önder Bakan, kamu iletişiminin sadece hizmet sunmakla kalmayıp vatandaşla "doğru, hızlı ve güvenilir" iletişim kurulmasının önemini vurguladı. Bakan, "Günümüzde kamu yönetiminde başarılı hizmet sunmanın yanı sıra, vatandaşla doğru, hızlı ve güvenilir bir iletişim kurmak da büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan kamu kurumlarımızın iletişim kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik bu eğitim programını son derece kıymetli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Bakan ayrıca, "Bilginin çok hızlı yayıldığı dijital çağda, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı kamu iletişiminin güçlendirilmesi; yanlış ve yanıltıcı bilgilerin toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır" diyerek dezenformasyonla mücadelenin öncelikli bir başlık olduğunu belirtti.

İletişim başkanlığının bakış açısı ve beklentiler:

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ise programda, Amasya Valiliği’nin ev sahipliğinde kurumların iletişim ihtiyaçlarına yönelik pratik çözümlerin ele alındığını bildirdi. Ayrancı, eğitimin amaçları arasında kurumların dijital okuryazarlığını artırmak, kriz iletişimi becerilerini geliştirmek ve kamu mesajlarının doğruluk-denetimini güçlendirmek olduğunu aktardı.

Program, katılımcılara hem teorik bilgiler hem de örnek olay analizleri sunarak, yerel düzeyde iletişim stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Eğitimler sonrası kurumlar arasında koordinasyon ve iyi uygulama paylaşımlarının artırılması bekleniyor.

AMASYA’DA CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ...

AMASYA’DA CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ PERSONELLERİ, BASIN MENSUPLARI VE SOSYAL MEDYA İÇERİK ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK "İLETİŞİM YÜZYILI GÜÇLÜ İLETİŞİM, ETKİN KAMU EĞİTİMİ BİLGİLENDİRME PROGRAMI" DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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