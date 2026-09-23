Sivas kampüsünde spor, sağlık ve kültür projeleri yerinde incelendi

Vali Şimşek'in incelemeleri:

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde devam eden ve tamamlanan yatırımları ile kentin tarihî dokusundaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında spor tesisleri, üniversite hastanesine ilişkin inşaat ve Ulu Camii restorasyonunda yürütülen işler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

TOHM, SEM ve spor salonu çalışmaları:

Vali Şimşek ilk olarak kampüste yakın zamanda hizmete açılması planlanan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM), Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) binası ile Güreş Antrenman ve Fitness Salonunu gezdi. Yetkililerden tesislerdeki ilerleme hakkında bilgi alan Şimşek, sporcuların antrenman, konaklama ve sosyal ihtiyaçlarına ayrılan alanları inceledi. 7 bin 908 metrekare kapalı alana sahip binada, 222 yatak kapasiteli 74 sporcu odası, 100 kişilik konferans salonu, sosyal aktivite alanları, sauna, şok havuzu, yemekhane, mutfak ve idari birimler yer alıyor.

SCÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatı:

Programın devamında Vali Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaat alanına geçti. İnşaatı gezen Şimşek, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ve yüklenici firma yetkililerinden projenin mevcut durumu ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerde, inşaat alanındaki bölümler gözden geçirilirken yetkililer çalışmaların son aşamasına ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Ulu Camii restorasyonunun sürdüğü çalışmalar:

Vali Şimşek ayrıca Sivas’ın önemli tarihî yapılarından Ulu Camiinde yürütülen restorasyonları yerinde inceledi. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda caminin tarihî dokusunun korunmasına öncelik verildiği, minare yüzey restorasyonu için çelik iskele kurulduğu ve minarede temizlik ile bakım çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Caminin çatı bölümünde ise ahşap üst döşeme kaplama işleri sürdürüldü.

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK, SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ İLE SCÜ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İNŞAATINDA VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN ULU CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.