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Siirt-Kurtalan demir yolu projesinde kritik eşik aşıldı

Bakan Uraloğlu, Siirt-Kurtalan hattında fiziki gerçekleşmenin yüzde 30'u aştığını; hattın 2030'a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 18:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Siirt-Kurtalan demir yolu projesinde kritik eşik aşıldı

Proje ilerleyişi ve hedef

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan demir yolu hattında fiziki gerçekleşmenin yüzde 30'un üzerine çıktığını belirterek projenin 2030 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Sahada yürütülen çalışmaların hızlandığını ve hattın tamamlanmasıyla Siirt'in ulusal demir yolu ağına doğrudan bağlanacağını vurguladı.

Teknik özellikler

Bakan Uraloğlu, hattın tasarım hızının saatte 160 kilometre olduğunu ve güzergah üzerinde önemli mühendislik yapılarının yer aldığını söyledi. Projede toplam 18 bin metre uzunluğunda 8 adet tünel, 695 metre uzunluğunda 5 adet aç-kapa tünel ile 2 viyadük bulunuyor. Projenin 34 kilometrelik bölümünün yaklaşık yarısının tünellerden oluştuğu ifade edildi.

Ekonomik etkiler ve ulaşım kapasitesi

Uraloğlu, projenin sadece bir ulaşım yatırımı olmadığını; Siirt'in üretimi, sanayisi, tarımı ve yer altı kaynaklarının pazarlarla buluşmasına katkı sağlayacağını belirtti. Hattın yıllık 370 bin ton yük ve 500 bin yolcu potansiyeline hizmet etmesinin hedeflendiği kaydedildi. Siirt Havalimanı, Siirt Üniversitesi ve şehir merkezi arasındaki bağlantılar sayesinde ürünlerin limanlara ve büyük tüketim merkezlerine daha ekonomik ve çevreci yöntemlerle ulaştırılacağına dikkat çekildi.

Tarım ve sanayi lojistiğine katkı

Bakan, Siirt'in fıstık başta olmak üzere buğday, kırmızı mercimek, dane mısır ve arpa gibi yıllık 129 bin ton seviyesindeki tarımsal üretimin demir yolu ile pazara erişiminin kolaylaşacağını belirtti. Ayrıca Siirt Organize Sanayi Bölgesindeki, Türkiye'nin ilk metalik çinko üretim altyapısına ev sahipliği yapan sanayi tesislerinin demir yolu ağlarıyla lojistik koridorlara entegre edileceği ifade edildi.

İstihdam ve saha çalışmaları

İnşaat aşamasının istihdama katkı sağladığını vurgulayan Uraloğlu, sahada yaklaşık 650 personel ile 300'e yakın iş makinesinin gece gündüz çalıştığını bildirdi. Bakan, projede emeği geçen tüm kurumlara, yüklenici firmaya ve saha çalışanlarına teşekkür ederek hattın Siirt ve bölge için hayırlı olmasını diledi.

SİİRT-KURTALAN DEMİR YOLU HATTINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 30&#039;U AŞARAK 2030 HEDEFİNE BİR ADIM...

SİİRT-KURTALAN DEMİR YOLU HATTINDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 30'U AŞARAK 2030 HEDEFİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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