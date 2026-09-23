Kırmızı ışıkta başlayan arkadan çarpma zincirleme kazaya dönüştü: iki yaralı

kaza ayrıntıları:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tahir Y. (37) yönetimindeki 48 K 2399 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen Serdar Ç. (34) idaresindeki 34 NJN 228 plakalı araca arkadan çarptı. Bu ilk çarpışmanın ardından Şükrü O. (46) yönetimindeki 16 PJ 176 plakalı otomobil de Tahir Y. yönetimindeki araca çarptı ve zincirleme kaza oluştu.

yaralıların durumu ve müdahale:

Zincirleme kazada 16 PJ 176 plakalı aracın sürücüsü Şükrü O. ile araçta bulunan Seda O. (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ve tedavi altına alındılar.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 OTOMOBİL ÇARPIŞTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.