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eşi tarafından vurulan 27 yaşındaki kadın Kilis'te defnedildi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen 27 yaşındaki Merve Keklikçi, Kilis’te kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:12

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

eşi tarafından vurulan 27 yaşındaki kadın Kilis'te defnedildi

eşi tarafından vurulan 27 yaşındaki kadın Kilis'te defnedildi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Merve Keklikçi pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler tamamlandıktan sonra memleketi Kilis’e götürüldü.

olayın seyri:

İddiaya göre Harun Keklikçi (32) ile eşi arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, evde bulunan pompalı tüfek ile eşine ateş etti. Ardından evden çıkarak elindeki tüfekle çevreye de ateş açtı; bu sırada sokakta bulunan Hatice Ö. (53) ve 3 çocuk yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan incelemede evde Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan 1 kadın ile 3 çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Şüpheli Harun Keklikçi ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

cenaze töreni ve katılımcılar:

Merve Keklikçi'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndan ailesine teslim edildikten sonra Kilis’e götürüldü. Asri Mezarlık Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilen genç kadının yakınları ve çok sayıda vatandaş törene katıldı.

Cenaze töreninde Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş de hazır bulundu. Tören sırasında aile ve katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı ve adli süreç devam ediyor.

CENAZE, ASRİ MEZARLIK CAMİSİ&#039;NDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN GÖZ YAŞLARI ARASINDA...

CENAZE, ASRİ MEZARLIK CAMİSİ'NDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN GÖZ YAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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