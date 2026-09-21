eşi tarafından vurulan 27 yaşındaki kadın Kilis'te defnedildi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Merve Keklikçi pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler tamamlandıktan sonra memleketi Kilis’e götürüldü.

olayın seyri:

İddiaya göre Harun Keklikçi (32) ile eşi arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, evde bulunan pompalı tüfek ile eşine ateş etti. Ardından evden çıkarak elindeki tüfekle çevreye de ateş açtı; bu sırada sokakta bulunan Hatice Ö. (53) ve 3 çocuk yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan incelemede evde Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan 1 kadın ile 3 çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Şüpheli Harun Keklikçi ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

cenaze töreni ve katılımcılar:

Merve Keklikçi'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndan ailesine teslim edildikten sonra Kilis’e götürüldü. Asri Mezarlık Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilen genç kadının yakınları ve çok sayıda vatandaş törene katıldı.

Cenaze töreninde Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş de hazır bulundu. Tören sırasında aile ve katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı ve adli süreç devam ediyor.

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