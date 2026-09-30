Antalya'da tekneden otele uzanan iddialar: Böcek ailesi ifadelerde adı geçti

Serik soruşturmasında öne çıkan iddialar

Antalya'nın Serik ilçesinde yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında, 35 adrese ve 2 tekneye eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplamda 14 kişi gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin ifadelerde, cezaevinde bulunan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile bazı iş adamlarına yönelik iddialar yer aldı.

Teknede buluşma iddiası:

Şüpheli beyanlarında, buluşmanın 2025 yılı başlarında Antalya açıklarında, iş adamı S.K.'ya ait bir teknede gerçekleştiği ileri sürüldü. Beyan sahibi, kendisinin S.K. ile, N.Z.D.'nin ise Muhittin Böcek ile para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti. Ödemeyi S.K.'nin yaptığı, hatırladığı kadarıyla kişi başına 25 bin lira alındığı öne sürüldü. Aynı anlatımda, Muhittin Böcek ve N.Z.D. tekneden ayrıldıktan sonra S.K. ile kokain kullandıkları iddiası da yer aldı.

Otel toplantısı ve Gökhan Böcek iddiası:

Mustafa Gökhan Böcek'e ilişkin ifadede ise Mart 2024'te Konyaaltı'ndaki bir otelde gerçekleştiği ileri sürülen bir buluşmadan söz ediliyor. Beyan sahibi, belediyede çalıştığını bildiği S.T.'nin kendisine mesaj atarak bir arkadaşıyla otele gelmesini istediğini anlattı. Arkadaşıyla otele gittiğinde Gökhan Böcek ve yakınlarının bulunduğunu belirten beyan sahibi, Böcek'in getirdiğini öne sürdüğü kokaini otelin bir odasında kullandıklarını iddia etti. İfadede buluşmanın amacı cinsel birliktelik olarak belirtilirken, birliktelik yaşanmadığı kaydedildi. Ayrıca S.T. hakkında, Gökhan Böcek'in bulunduğu ortama kadın yönlendirdiği iddiası da yer aldı.

Soruşturmaya ilişkin operasyonu Serik Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiyor. Eş zamanlı operasyonu ise Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 20 şüpheliden 14'ü yakalanırken, soruşturma kapsamındaki toplam kişi sayısının 27 olduğu belirtildi. İddialar şüpheli ifadelerine dayandırılıyor; soruşturma ve çözümlenme süreci savcılık ve emniyetin yürüttüğü çalışmalarla devam ediyor.

MUHİTTİN VE GÖKHAN BÖCEK (ARŞİV)