Jandarmanın 168 saatlik kaydı çözdü: Osmaniye'de çalınan forklift parçalanırken yakalandılar

Olay ve inceleme:

Edinilen bilgiye göre, 22 Eylül tarihinde Osmaniye-Kadirli arasında devam eden yol yapım çalışmaları sırasında bir firmaya ait forkliftin çalındığı bildirildi. Olayın ardından Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve saha araştırmasını birleştirerek toplam 168 saatlik kamera görüntüsünü titizlikle inceledi. İnceleme sonucunda forkliftin gece saatlerinde üç şüpheli tarafından alındığı, köy yolları üzerinden bir köy yakınında götürülerek burada parçalara ayrıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve süreç:

Görüntü incelemesi ve yürütülen araştırma neticesinde şüpheliler olarak belirlenen Ç.İ., A.Ş.A. ve O.D. isimli kişiler 29 Eylül tarihinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma haberinde yer alan bilgi akışı, jandarmanın görüntü inceleme tekniklerinin olay aydınlatmadaki rolünü ortaya koyuyor. Olayda kullanılan cihazın çalınması, köy yolları üzerinden taşınıp parçalara ayrılması gibi adımlar, ekiplerin zaman çizelgesini ve görüntü analizini kritik hale getirdi.

Sonuç ve değerlendirme:

Bu tür olaylarda güvenlik kamerası kayıtlarının sürekliliği ve dikkatli incelenmesi, soruşturmanın seyrini doğrudan etkiliyor. Osmaniye'deki bu operasyonda da 168 saatlik görüntü sayesinde kısa sürede sonuç alınması, kolluk kuvvetlerinin soruşturma yöntemlerinin etkinliğini gösterdi.

OSMANİYE’DE ÇALINAN FORKLİFT 168 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİYLE BULUNDU