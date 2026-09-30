Sarıgöl gençleri kan bağışıyla hayatlara dokundu

etkinlikte neler oldu:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu bahçesinde, Manisa Türk Kızılayı Kan Merkezi ekiplerinin kurduğu stantta kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Gün boyunca devam eden çalışmaya öğrenciler ile birlikte gönüllü vatandaşlar da katıldı.

üniversite ve kızılay iş birliği:

Sarıgöl Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kampanya süresince sırayla bağışlarda bulunarak toplumsal sorumluluk örneği sergiledi. Etkinlikte özellikle Sarıgöl Tapu ve Kadastro ile Haritacılık Bölümü öğrencilerinin yoğun katılımı dikkat çekti.

katılım ve teşekkürler:

Sarıgöl Türk Kızılayı İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, öğrencilerin duyarlılığına teşekkür ederek şunları söyledi: "Sarıgöl Tapu ve Kadastro ile Haritacılık Bölümü öğrencileri gönüllü kan bağışında bulundu. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca gönüllü kan bağışında bulunan vatandaşlarımız da oldu."

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SARIGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ, TÜRK KIZILAYINA KAN BAĞIŞINDA BULUNARAK ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ.