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Antalya'da virajı kaçıran otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

Antalya Muratpaşa'da virajı alamayan 07 AYC 611 plakalı araç park halindeki araca çarpıp takla attı; yabancı uyruklu sürücü Maria S. yaralandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da virajı kaçıran otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

Antalya Muratpaşa'da gece yarısı trafik kazası:

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, Bülent Ecevit Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolü kaybettiği bildirildi. Olayda 07 AYC 611 plakalı otomobilin sürücüsü Maria S. idaresindeki araç savrularak önce yolun sağ tarafında park halindeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü yitiren otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla atarak durdu. Kazanın ardından araçta önemli hasar oluştu ve yoldaki trafik kısa süreli aksadı.

yaralının müdahalesi ve nakli:

Kazada yaralanan sürücünün yabancı uyruklu kadın olduğu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve durumuyla ilgili hastanede tetkikler yapılacağı belirtildi.

görevli ekiplerin çalışması ve soruşturma:

Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için görgü tanıklarının ifadelerini ve olay yerindeki delilleri değerlendiriyor. Soruşturma sürerken trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Virajı alamayan araç takla attı, sürücü yaralandı

Virajı alamayan araç takla attı, sürücü yaralandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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