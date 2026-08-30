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Lojman çatısında ustura ile kendine zarar veren güvenlik görevlisinin üç saatlik ikna süreci

Antalya'nın Manavgat ilçesinde güvenlik görevlisi C.Ç., üç katlı personel lojmanının çatısına çıkarak ustura ile kendine zarar verdi; 3 saatte ikna edildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Lojman çatısında ustura ile kendine zarar veren güvenlik görevlisinin üç saatlik ikna süreci

Lojman çatısında ustura ile kendine zarar veren güvenlik görevlisinin üç saatlik ikna süreci

Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde bir 5 yıldızlı otelin personel lojmanının çatısına çıkan güvenlik görevlisi C.Ç., elindeki ustura ile vücuduna kesikler atarak intihar girişiminde bulundu. Olay ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine intikal etti.

Olayın gelişimi:

Ekipler çatıda kendine zarar verir vaziyette bulunan C.Ç.'yi buldu. İtfaiye ekipleri, düşme riskine karşı şahsın olası iniş veya düşüş anında zarar görmemesi için zemine şişme yatak kurdu. Jandarma ekipleri ise şahsı ikna ederek aşağı indirmek için uzun süre çaba sarf etti.

Görgü ve olay raporlarına göre C.Ç., ekiplerle sürekli diyalog halinde bulundu ve zaman zaman kan kaybı ile yorgunluktan ayakta durmakta güçlük çekti. Jandarma müdahalesi sırasında biber gazı kullanılacağı yönünde iddialarda bulunan şahıs, bu konuda konuşmalar yaptı.

İkna süreci ve sonrası:

Şahıs, olay boyunca ayrıldığı eşinin gelmemesi halinde aşağı inmeyeceğini belirtti. Ekiplerin saatler süren ikna çabaları, eşinin olay yerine gelmemesi nedeniyle ilk etapta sonuç vermedi. Yaklaşık 3 saat

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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