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Bağdan yaklaşık iki ton üzüm çalındı, üretici 100 bin lira zarar etti

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Halıllar Bağları'nda Redglobe üzümlerinden yaklaşık iki ton kesilerek çalındı; üreticinin uğradığı maddi kayıp yaklaşık 100 bin TL.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bağdan yaklaşık iki ton üzüm çalındı, üretici 100 bin lira zarar etti

Buldan'da bağdan üzüm hırsızlığı

Denizli'nin Buldan ilçesi Acısu mevkii, Halıllar Bağları olarak bilinen bölgede üretici İbrahim Özet'e ait üzümler çalındı. Sabah bağa gelen Özet, asmalarda bulunan Redglobe cinsi üzümlerin kesildiğini ve ürünlerin çalındığını gördü.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, kadınlı erkekli bir grubun bağa girerek üzümleri kestikleri ve beraberlerinde getirdikleri araca yükleyerek kaçtıkları belirtildi. Hırsızların asmalara verdiği zarar ve çalınan ürünlerin miktarı nedeniyle üreticinin uğradığı toplam zarar yaklaşık 100 bin TL olarak hesaplandı. Çalındığı tespit edilen üzüm miktarı ise yaklaşık 2 ton olarak bildirildi.

Üretici ve soruşturma:

Olay, emeğiyle geçinen üzüm üreticileri arasında tedirginlik yarattı; bağlarda hem ürün kaybı hem de asmaların zarar görmesi üreticinin gelirini olumsuz etkiledi. Konuyla ilgili olarak jandarma ve yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE ÜZÜM BAĞINA GİREN HIRSIZLAR, YAKLAŞIK 2 TON ÜZÜMÜ KESEREK ARAÇLARINA...

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE ÜZÜM BAĞINA GİREN HIRSIZLAR, YAKLAŞIK 2 TON ÜZÜMÜ KESEREK ARAÇLARINA YÜKLEYİP KAÇTI. OLAYDA ÜRETİCİNİN UĞRADIĞI ZARARIN YAKLAŞIK 100 BİN TL OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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