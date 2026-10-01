Araban'da sokaklar suyla doldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Araban'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.
etkinin şiddeti:
İlçede yağış zaman zaman etkisini artırdı ve yağışın yoğunlaştığı anlarda su birikintileri daha belirgin hale geldi.
vatandaşların yaşadığı zorluklar:
Yağış sonrası oluşan birikintiler nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı; günlük yaşamda olumsuz etkiler görüldü.
GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNE SAĞANAK ETKİLİ OLDU.
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