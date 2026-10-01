Dolar 49,0297 +0,03%
Euro 55,1849 -0,65%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.629,30 +0,45%
EUR/USD 1,1233 -0,89%
Brent Petrol 100,88 +2,91%
--°

Araban'da sokaklar suyla doldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; yağış zaman zaman şiddetlenerek vatandaşları olumsuz etkiledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Araban'da sokaklar suyla doldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Araban'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.

etkinin şiddeti:

İlçede yağış zaman zaman etkisini artırdı ve yağışın yoğunlaştığı anlarda su birikintileri daha belirgin hale geldi.

vatandaşların yaşadığı zorluklar:

Yağış sonrası oluşan birikintiler nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı; günlük yaşamda olumsuz etkiler görüldü.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNE SAĞANAK ETKİLİ OLDU.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNE SAĞANAK ETKİLİ OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da öğrencilerin güvenliği için servis denetimlerine dron desteği
images

Kaymakam Serin'den yaşlılara ev ziyareti
images

Savcı Gadem Taş anısına adliye konferans salonu açıldı
images

Kartal’da birlik ve medya gecesi: yerel isimler dayanışma için buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bıçaklı kavgada zanlılar kaçtı, parktaki eşyalar incelemeye alındı

Bahçeli ile DEM Parti heyeti gündemi değerlendirdi

Kurtulmuş uyarısı: protesto olabilir ama nezaket sınırı aşılmamalı

Yasama yılı resepsiyonunda yüz yüze temas: Yılmaz ve Kurtulmuş dep heyetiyle görüştü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı