Araban'da sokaklar suyla doldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Araban'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.

etkinin şiddeti:

İlçede yağış zaman zaman etkisini artırdı ve yağışın yoğunlaştığı anlarda su birikintileri daha belirgin hale geldi.

vatandaşların yaşadığı zorluklar:

Yağış sonrası oluşan birikintiler nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı; günlük yaşamda olumsuz etkiler görüldü.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNE SAĞANAK ETKİLİ OLDU.