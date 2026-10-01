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Mengen köylerinde güvenlik için 260 kamera devreye giriyor

Mengen'de hayırsever destekli projeyle 56 köyde 65 noktaya toplam 260 güvenlik kamerası kurulacak; hedef, can ve mal güvenliğini güçlendirmek.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mengen köylerinde güvenlik için 260 kamera devreye giriyor

Mengen'de köy güvenliğine kapsamlı kamera yatırımı

Mengen ilçesinde köylerin güvenlik ve asayişinin güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir güvenlik kamera sistemi kurulması için çalışma başlatıldı. Proje, hayırsever iş insanı Mustafa Doğan destekleriyle ve Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinasyonunda yürütülüyor.

Kapsam ve yerleşim noktaları:

Planlama doğrultusunda 56 köyte belirlenen 65 farklı noktaa toplam 260 güvenlik kamerası yerleştirilecek. Kurulan sistemle köylerin giriş ve çıkış noktalarının daha etkin şekilde takip edilmesi hedefleniyor.

Beklenen etkiler:

Kurulacak kameraların, olası asayiş olaylarının önlenmesine katkı sağlaması ve meydana gelen olayların aydınlatılmasında rol oynaması amaçlanıyor. Proje ile köylerde alınan güvenlik tedbirlerinin artırılması ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin daha etkin korunması öngörülüyor.

Çalışma tamamlandığında, yerel yetkililer ve birlik koordinasyonu sayesinde vaka takibi ve müdahale süreçlerinin hızlanması bekleniyor.

BOLU’NUN MENGEN İLÇESİNDE KÖYLERİN GÜVENLİK VE ASAYİŞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA 56 KÖYDE 65...

BOLU’NUN MENGEN İLÇESİNDE KÖYLERİN GÜVENLİK VE ASAYİŞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA 56 KÖYDE 65 FARKLI NOKTAYA TOPLAM 260 GÜVENLİK KAMERASI KURULACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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