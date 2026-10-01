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Polis eşlerinden Bolu'da anlamlı buluşma

Polis eşleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Bolu Dağı Polisevi'nde yaşlılarla buluştu; sohbet, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı yapıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:28

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Polis eşlerinden Bolu'da anlamlı buluşma

Etkinliğin ayrıntıları:

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen buluşma, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın eşi ve Polis Eşleri Derneği Bolu Şube Başkanı Beste İpar ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında polis eşleri, Bolu Dağı Polisevi'nde yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti.

Bir süre devam eden görüşmelerin ardından polis eşleri, günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Buluşma, katılımcıların çektiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Toplumsal bağların güçlendirilmesi:

Etkinlik yalnızca bir kutlama olmadığı gibi, kurumların toplumla yakınlaşmasına ve yaşlılara yönelik duyarlılığın artmasına hizmet ediyor. Polis eşlerinin düzenlediği bu tür programlar, yaşlılarla doğrudan iletişim kurarak onlara moral vermeyi ve ihtiyaçlarının fark edilmesini sağlamayı hedefliyor.

Organizasyon, hem katılımcılar hem de ev sahipleri açısından sıcak ve samimi bir atmosfere sahne oldu; düzenleyiciler, böylesi etkinliklerin toplum hizmetinin farklı bir boyutunu görünür kıldığını vurguladı.

BOLU’DA 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE POLİS EŞLERİ, YAŞLILARLA BİR...

BOLU’DA 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE POLİS EŞLERİ, YAŞLILARLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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