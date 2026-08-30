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Ardahan’da birlik ve gurur: 30 ağustos törenlerle kutlandı

Ardahan’da 30 ağustos zafer bayramı, valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, resmi geçit ve jandarma komando gösterileriyle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:25

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ardahan’da birlik ve gurur: 30 ağustos törenlerle kutlandı

Ardahan’da 30 Ağustos kutlamaları valilik önünde başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı, Ardahan’da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Gün, Ardahan Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Ardahan Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Protokol ve kabul töreni:

Çelenk sunumunun ardından Vali Ömer Hilmi Yamlı ve il protokolü, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Tören programı daha sonra Kongre Caddesine taşınarak kutlamalar halka açık şekilde sürdü.

Gösteriler, şiirler ve konuşma:

Kongre Caddesi’ndeki programda jandarma komandolar yürüyüş yaptı ve tüfekli gösteri sundu. Ardından Ardahan Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile şiir dinletileri törene renk kattı. Günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmayı yapan Piyade Yüzbaşı Ahmet Çakır, şu ifadeleri kullandı: 'Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922 yılında kazandığımız büyük zaferin 104’üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 104 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekûn bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte aza rastlanır bir zafer kazanmıştır.'

Kutlamalar, yapılan konuşmalar ve gösterilerin ardından düzenlenen resmi geçit töreniyle sona erdi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI YURT GENELİNDE OLDUĞU GİBİ ARDAHAN&#039;DA DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR DİZİ...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI YURT GENELİNDE OLDUĞU GİBİ ARDAHAN'DA DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR DİZİ ETKİNLİKLE KUTLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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