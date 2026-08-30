Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 30 Ağustos buluşması: Erdoğan tebrikleri kabul etti

Törenin akışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında Büyük Zafer'in 104'üncü yılı anma törenlerine katıldı. Anıtkabir'deki programın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan, burada gelen tebrikleri kabul etti.

Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi:

Anıtkabir'deki resmi törenin ardından düzenlenen kabul töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu marşlar seslendirdi ve törenin ruhuna uygun bir tören programı uygulandı.

Katılımcılar ve kapanış:

Kabul törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri katıldı.

Etkinlikte ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurumlarının yöneticileri, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri de hazır bulundu.

Tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti