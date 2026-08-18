Ardahan'da işletmede büyükbaşta kuduz tespit edildi, bölge karantinaya alındı

olay ve teşhis süreci:

Ardahan Merkez Gürçayır Mahallesi'nde hayvancılık yapılan bir işletmede bir büyükbaş hayvanın rahatsızlanması üzerine durum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İşletmeye gelen veteriner ekipleri şüpheli hayvandan numune aldı ve alınan numune kesin teşhis için Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

Laboratuvar incelemeleri sonucunda alınan numunenin kuduz virüsü açısından pozitif olduğu belirlendi. Hastalığın kesinleşmesinin ardından söz konusu büyükbaş hayvan itlaf edildi. Yetkililer, pozitif test üzerine işletmede ve çevresinde acil veterinerlik ve sağlık önlemlerini devreye soktu.

alınan önlemler:

Kuduz vakasının kayda geçmesinin ardından işletmenin bulunduğu bölgeye karantina uygulaması başlatıldı. Karantina kapsamında bölgedeki hayvan hareketleri kısıtlandı, işletmede ve çevresinde veteriner ekipler tarafından dezenfeksiyon ve izleme çalışmaları yapılıyor. Yetkililer, hayvan ve insan sağlığını korumak üzere gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

saha taramaları ve sonraki adımlar:

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hastalığın başka hayvanlara yayılıp yayılmadığını belirlemek amacıyla bölgede tarama ve inceleme çalışmalarına başladı. Bölgedeki kontroller, hastalığın olası yayılımını tespit etmeye yönelik numune alma ve izleme faaliyetleri şeklinde sürüyor. Yetkililer, halk sağlığına yönelik uyarıların iletildiğini ve tedbirlerin gerektiği sürece devam edeceğini bildirdi.

ARDAHAN'DA KUDUZ ALARMI: BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI.