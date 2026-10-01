Arguvan'da gençlere 24 saat açık çalışma ve araştırma mekânı

Arguvan’da gençlerin ders çalışabileceği ve araştırma yapabileceği kütüphane, Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi içinde hizmet veriyor. Gençlerin günün her saatinde faydalanabildiği bu mekân, eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla açıldı.

kütüphanenin olanakları:

Kütüphanede 24 saat kesintisiz çalışma imkânı bulunuyor; kullanıcılar istedikleri saatte gelip ders çalışabiliyor. Ayrıca mekânda ücretsiz internet erişimi ve çay hizmeti de sunuluyor. Bu hizmetler özellikle evinde uygun çalışma ortamı olmayan öğrenciler için düzenli bir alternatif oluşturuyor.

taşıma ve belediye değerlendirmesi:

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, kütüphanenin daha önce gençlerin kullanımına uygun olmayan bir alanda hizmet verdiğini, daha sonra Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi içerisindeki uygun alana taşındığını belirtti. Eren, 'Gençlerimizin gece ve gündüz kullanabileceği bir çalışma alanı oluşturduk. İnternet ve çay hizmetimiz de var. Özellikle evinde çalışma ortamı müsait olmayan gençlerimiz ve öğrencilerimiz bu imkandan faydalanıyor. Kütüphanemizin beğeniyle kullanılması bizleri de mutlu ediyor' diye konuştu.

Kütüphanenin erişime açık olması, yerel yönetimin gençlerin eğitimine yönelik somut bir adımı olarak değerlendiriliyor ve hizmetin gençler tarafından beğeniyle kullanılması yetkililerce memnuniyetle karşılanıyor.

ARGUVAN’DA GENÇLERİN DERS ÇALIŞABİLECEĞİ VE ARAŞTIRMA YAPABİLECEĞİ KÜTÜPHANE, 24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET VERİYOR.