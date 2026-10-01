One Point formatıyla Türkiye'de ilk: Mercedes‑Benz Cup tenis sahnesine çıkıyor

Turnuvanın ana hatları:

Mercedes‑Benz Otomotiv iş birliğiyle Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından düzenlenen Mercedes‑Benz Cup, tenis sahnesinde yeni bir uygulamayı ülkeye taşıyor. Organizasyon 17-18 Ekim tarihlerinde TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde toprak kortta gerçekleştirilecek ve toplam 500 bin TL ödül dağıtılacak. Turnuvada lisanslı profesyonel, masters ve genç kategorilerindeki sporcular mücadele edecek.

Turnuva düzeni ve katılım:

Organizasyon, 13 yaş ve üstü kategorilerde en fazla bin 300 sporcunun katılımıyla planlandı. Türkiye'de ilk kez uygulanacak One Point formatı ile maçların tek puanla sonuçlanması hedefleniyor; bu yapı, daha sürprizli ve yüksek tempolu müsabakalar sunmayı amaçlıyor. Turnuva, 16'lık bağımsız fikstür grupları üzerinden ilerleyecek ve oyuncuların elde ettikleri puanlarla ilerleyerek ödüle yaklaşması sağlanacak.

Basın toplantısında öne çıkanlar:

Organizasyon öncesi TTF İstinye Eğitim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında turnuvanın tenise yeni bir soluk getireceği ve sporu daha geniş kitlelere taşıyacağı vurgulandı. Toplantıda, müsabakaların yanında ziyaretçilere yönelik interaktif deneyim alanları oluşturulacağı ve tamamen elektrikli yeni C‑Serisi araç modelinin incelemeye açılacağı açıklandı.

Federasyon ve sponsor açıklamaları:

Mercedes‑Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, markanın 140 yıllık geçmişiyle spor, kültür ve sanat alanlarındaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek tenisle marka değerlerinin örtüştüğünü ifade etti. Mercedes‑Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz ise organizasyonu yalnızca bir spor etkinliği olarak görmediklerini; One Point formatının sunduğu enerjik yapıyla tenisi daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil basın toplantısında, "Tenisi daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz" sözleriyle turnuvanın önceliklerine vurgu yaptı. Müderrisgil, Avustralya Açık'ta uygulanan One Point formatından esinlenerek düzenlenen organizasyonun genç ve farklı seviyelerden oyuncuları aynı atmosferde buluşturacağını ve 16'lık bağımsız gruplar sistemiyle ilerleyeceğini aktardı.

Sporcuların görüşleri ve başvuru bilgileri:

WTA 125 düzeyinde kariyer şampiyonluğunu kazanan Berfu Cengiz, bu tür organizasyonların genç sporculara müsabaka atmosferini deneyimleme ve yeni hedefler belirleme imkanı sunduğunu belirtti. Masters oyuncusu Cansel Elçin de One Point formatının yeni nesil sporculara ilham verebileceğini ve benzer etkinliklerin ülke geneline yayılmasının genç sporcu sayısını artıracağını ifade etti.

Turnuvaya başvurular 2-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Etkinlik, Türkiye'de One Point uygulamasının ilk örneği olarak hem müsabaka formatı hem de geniş katılımlı yapısıyla dikkat çekecek.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU (TTF) ANA SPONSORU MERCEDES-BENZ OTOMOTİV TARAFINDAN DÜZENLENECEK MERCEDES-BENZ CUP TENİS TURNUVASI, AVUSTRALYA AÇIK'TA UYGULANAN VE DÜNYA TENİSİNDE İLGİ GÖREN ONE POİNT FORMATINI TÜRKİYE'DE İLK KEZ HAYATA GEÇİRECEK.